Каманцев — о встречах с клубами: «Находимся в поиске единого формата»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможность проведения закрытых встреч с представителями клубов.

«Все имеют право на встречу. Например, Григорий Викторович Иванов (президент «Урала») сказал, что эта тема со встречами ему не нравится. А «Спартак» говорит, что такие встречи полезны. Я постоянно езжу на матчи тура и, естественно, на них регулярно встречаюсь с руководителями клубов. На следующей неделе по приглашению Валерия Карпина поучаствую в семинаре для «Ростова». Мы находимся в поиске единого формата. Раньше же не было традиции встреч. Было их полное отсутствие — и все говорили, что судьи закрытые. Сейчас мы стали открыты — и многие говорят, что судьи слишком стремятся к открытости, нужно улучшение качества... Воспринимаю такие разговоры спокойно, это часть моей работы», — сказал Каманцев «СЭ».