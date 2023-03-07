Каманцев объяснил, как можно снизить количество судейских скандалов в российском футболе

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о количестве судейских скандалов в российском футболе.

«В первую очередь мы должны усилить работу со СМИ и с экспертами, чтобы постараться снизить количество скандалов, — сказал Каманцев «СЭ». — Например, в матче «Локомотив» — «Спартак» было принято верное решение зафиксировать офсайд у Камано в эпизоде со взятием ворот. В правилах есть четкое объяснение. Мы тоже стараемся это пояснять. Это наша задача — быть абсолютно открытыми для всех экспертов. Просто есть люди, которым нравится транслировать негатив, с этим бороться трудно. Мы разрабатываем стратегию — кроме решения ЭСК будем публиковать и другие. После 12 матчей Кубка России ЭСК дала оценку трем моментам: двум позитивным, одному негативному. Но наш голос не остался услышанным по отношению к другим 11 матчам. Мы будем это менять, мы хотим, чтобы наш голос слышали. Будут дополнительные обзоры судейских решений».

Каманцев также отметил, что позиция РФС в вопросах судейства должна быть выверенная и окончательная.

«Во время перерыва на матчи сборных подумаем, какие клипы выбирать, как все сделать. Есть практика других стран, мы найдем оптимальное решение. Будем совершенствоваться. Наша цель — открытость, мы стараемся давать всю информацию. При этом мы не можем, как блогеры и журналисты, давать информацию через 30 минут, а потом извиняться через два часа, потому что ошиблись. Позиция РФС должна быть выверенная и окончательная», — добавил Каманцев.

Полное интревью с Павлом Каманцевым читайте на сайте «СЭ»