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Судейство

Сегодня, 13:12

Каманцев объяснил назначение Безбородова на матч «Динамо» — ЦСКА после ошибки в матче «Ахмата» и «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о неназначенном арбитром Владиславом Безбородовым пенальти в ворота «Краснодара» в матче 5-го тура FONBET Кубка России против «Ахмата» (0:3).

— Матч в Грозном вызвал много вопросов к судейству. Кажется, что в ворота «Краснодара» не был назначен пенальти.

— Да, мы разобрали этот момент в департаменте. Судья в поле допустил ошибку, также ошибся ВАР, который пропустил данный эпизод.

— Тогда почему тот же Безбородов получил назначение на матч тура?

— Я уже неоднократно говорил о том, что при составлении назначений наша основная задача не наказать судей, которые ошиблись в прошлом, а минимизировать количество ошибок в будущем туре. Для этого мы стараемся выбрать тех арбитров, которые, по нашему мнению, справятся с игрой и минимизируют количество скандалов. Можно было поставить на этот матч молодого судью, который не допускал ошибок, но справится ли он с этим матчем?

Но есть и другой момент, который всегда забывают. В связи с кубком высокая нагрузка ложится не только на футболистов, но и на судей. Мы видим, как в Кубке команды могут позволить себе ротацию, дать больше времени молодым игрокам. У нас тоже есть молодые перспективные судьи, которых мы стараемся назначать в кубке, но пока их не так много. Поэтому наша ротация очень ограничена. Кроме того, тяжелая логистика вынуждает нас готовить назначения на тур РПЛ еще до окончания кубка, поэтому в случае ошибки арбитра, сделать замену уже не так просто.

То есть назначение Владислава на матч «Динамо» — ЦСКА произошло еще до того, как прошел матч в Грозном, — сказал Каманцев.

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 6 октября на «ВТБ Арене».

РПЛ
Владислав Безбородов
Павел Каманцев

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