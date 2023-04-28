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Сегодня, 13:13

Каманцев объяснил, почему судья Кукуляк не получил назначений на матчи 25-го тура РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк не получил назначений на матчи 25-го тура РПЛ из-за недочетов в работе на игре 28-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и ульяновской «Волгой».

«Кукуляк будет судить в следующих турах? У него матч «СКА-Хабаровск» — «Волга» не совсем, согласно оценкам инспектора, получился удачным. Поэтому на этот тур не получил назначений. Там были определенные шероховатости, которые не позволили по качеству назначить. Больше ничего в этом нет», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче «Зенит» — «Динамо». Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Источник: https://tass.ru/sport/17635815
Футбол
РПЛ
Евгений Кукуляк
Павел Каманцев
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