Каманцев объяснил появление должности главного судьи соревнования в регламенте РПЛ

Судейство
Сегодня, 11:15
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о появлении в новом регламенте РПЛ должности главного судьи соревнования.
Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».
— Пишут, что скоро появится такая должность, как главный судья соревнования. Чем будет заниматься этот человек?
— Эта формальная документальная должность, которая фиксирует то, что соревнование прошло в соответствии со всеми требованиями и регламентами. Это больше связано с оформлением званий заслуженных мастеров спорта и прочего.
По данным «РБ Спорт», главным судьей соревнований в РПЛ станет арбитр Калугин.
Софья Грецкая