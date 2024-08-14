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Сегодня, 22:08

Каманцев оценил работу Мажича на посту руководителя департамента судейства РФС

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал работу руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«У кого-то присутствует негодование, а у кого-то гордость, потому что нашего специалиста привлекает Коллина к соревнованиям и работе с топовыми арбитрами. У нас все под контролем. Уже давно реализована возможность с его персонального ноутбука иметь доступ ко всем матчам онлайн со всеми переговорами», — сказал Каманцев.

Ранее сообщалось, что Мажич был привлечен к работе на футбольном турнире Олимпиады-2024.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Милорад Мажич
Павел Каманцев
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