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Судейство

Сегодня, 22:38

Каманцев: «Ни в одном матче последнего тура РПЛ судьи не повлияли на результат»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» подвел итоги РПЛ.

— Сезон еще не закончен. Впереди 5 важнейших матчей — стыки и финал Кубка России. Только после этого можно будет ставить оценку нашим арбитрам.

— Как оцените их работу в последнем туре? Кажется, что серьезных скандалов не было.

— Я смотрел матч «Краснодара» и «Динамо» на стадионе. Могу говорить конкретно только по этой игре. Должен сказать, что ни у одной ни у другой команды не было серьезных претензий к арбитру, а в таком важном матче, это бывает очень и очень редко. По остальным встречам нужно дождаться оценок инспекторов, но уже сейчас могу заявить: нигде судьи не повлияли на результат. В чем мы сработали на высшем уровне — это ВАР. К последнему туру сотрудники ВАР-центра перестроили весь офис, установили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить работу системы на рекордном количестве матчей. Задействовали 2 мобильные системы ВАР, — сказал Каманцев «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице РПЛ и стали чемпионами России в шестой раз подряд.

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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