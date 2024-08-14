Каманцев — об Орсато: «Невозможно совмещать работу в Италии и РФС»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о возможном совмещении Даниэле Орсато работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

«У нас договоренность со всеми членами ЭСК, которых мы привлекаем. То, что это работа по совместительству. Ее не всегда можно совмещать. Если ты работаешь как инструктор ФИФА или в какой-то относительно небольшой стране, то у тебя, наверное, есть на это время. Если мы говорим об Италии, то, наверное, совмещать невозможно. Если у человека возникает предложение по основной работе, то мы не можем препятствовать или конкурировать ни по интересу, ни по должности, ни по деньгам. Эксперты периодически приходят и уходят. В этом ничего страшного нет», — сказал Каманцев.

13 августа стало известно, что Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). Позже итальянские СМИ сообщили, что специалист отказался от работы в РФС.

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.