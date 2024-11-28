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Сегодня, 14:49

Каманцев опроверг информацию о возможной работе в «Крыльях Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев опроверг информацию о том, что он может получить должность в «Крыльях Советов». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Каманцев может занять руководящий пост в самарском клубе.

«Большое спасибо, но я не заинтересован в работе ни в одном клубе и в целом в футболе кроме той позиции, что я занимаю сейчас. Общаюсь с губернатором Самарской области относительно судейских вопросов. Ни о каком назначении не говорили. Это выдумка», — приводит слова Каманцева сайт matchtv.ru.

После 16 туров «Крылья Советов» с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Сайт Матч ТВ
ФК Крылья Советов (Самара)
Павел Каманцев

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