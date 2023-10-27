Каманцев отметил роль международного авторитета Мажича в программе обмена судьями

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о роли Милорада Мажича в программе обмена арбитрами.

— Появление в РПЛ арбитров из Саудовской Аравии — идея Мажича?

— Идея обмена арбитрами была давно отработана. Просто сейчас наилучший момент, как мы считаем, для совместной реализации этого с Саудовской Аравией. С учетом международного авторитета Милорада Мажича мы смогли сдвинуться и реализовать эти проекты. Они были всегда. Просто сначала была пандемия, а она делала невозможным любой переезд, затем у нас крайне усложнилась логистика и отношения с Европой. Мы используем те опции, которые есть, и мне они кажутся весьма достойными.

— Александр Алаев, отвечая на вопрос о возможном появлении саудовских арбитров, сказал, что ему хотелось бы в РПЛ качественно работали российские.

— Одно другое не отменяет. Мы же не говорим, что саудовские арбитры будут заменять наших. Количество матчей по программе обмена не столь значительное, а мы говорим больше о международном сотрудничестве и подготовке наших судей. Здесь нет речи о замене. Это исключительно взаимное улучшение. Это взаимный интерес. К сожалению, по программам УЕФА и ФИФА у нас сократился обмен и общение. Мы его расширяем.

24 октября Каманцев сообщал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.