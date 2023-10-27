Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

27 октября, 09:16

Каманцев отметил роль международного авторитета Мажича в программе обмена судьями

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о роли Милорада Мажича в программе обмена арбитрами.

— Появление в РПЛ арбитров из Саудовской Аравии — идея Мажича?

— Идея обмена арбитрами была давно отработана. Просто сейчас наилучший момент, как мы считаем, для совместной реализации этого с Саудовской Аравией. С учетом международного авторитета Милорада Мажича мы смогли сдвинуться и реализовать эти проекты. Они были всегда. Просто сначала была пандемия, а она делала невозможным любой переезд, затем у нас крайне усложнилась логистика и отношения с Европой. Мы используем те опции, которые есть, и мне они кажутся весьма достойными.

— Александр Алаев, отвечая на вопрос о возможном появлении саудовских арбитров, сказал, что ему хотелось бы в РПЛ качественно работали российские.

— Одно другое не отменяет. Мы же не говорим, что саудовские арбитры будут заменять наших. Количество матчей по программе обмена не столь значительное, а мы говорим больше о международном сотрудничестве и подготовке наших судей. Здесь нет речи о замене. Это исключительно взаимное улучшение. Это взаимный интерес. К сожалению, по программам УЕФА и ФИФА у нас сократился обмен и общение. Мы его расширяем.

24 октября Каманцев сообщал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.

РПЛ
Милорад Мажич
Павел Каманцев
1
Обсудить
Читайте также
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо заявил, что Дзюба и «Спартак» являются самыми популярными темами в российском футболе

В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии к работе в РПЛ уже в 2023 году