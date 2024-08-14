Каманцев: «У нас нет никаких официальных заявлений об отказе Орсато»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал слухи о том, что Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

«У нас нет никаких официальных заявлений от него на этот момент. У меня нет никаких заявлений от него. Возможно, у него есть какое-то альтернативное предложение по постоянной работе, но пока никаких заявлений не поступало. Если, конечно, его будут предлагать на тот пост, про который в газете писали, то наверное, такой объем работы совмещать не получится», — сказал Каманцев.

13 августа стало известно, что Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). Позже итальянские СМИ сообщили, что специалист отказался от работы в РФС.

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.