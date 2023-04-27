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Каманцев: «Ждем конкретных запросов от «Факела» по судьям, они ни разу не обращались в ЭСК»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на претензии генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе по работе судей в РПЛ.

«По судейству были общие вопросы. Никакой матч подробно не был рассмотрен. Было выражено общее недовольство. С учетом турнирного положения «Факела», эмоции были сильными. Мы ждем конкретных запросов от «Факела», они ни разу не обращались в ЭСК, поэтому мне неизвестно о тех претензиях. У меня есть статистика по «Факелу» и могу сказать, что ошибки есть в каждую сторону. Ошибаются и в их пользу тоже.

Если Станислав Сухина обратится, то любые моменты обсудим и на любые вопросы ответим. Не вижу никакой тут проблемы. Если надо будет провести встречу, то мы встретимся. Но формат РПЛ не подразумевает обсуждение ошибок в отношении отдельного клуба. Мне не был задан ни один вопрос по конкретным моментам», — цитирует Sport24 Каманцева.

После поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата России спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов с сожалением высказался по поводу уровня судейства в РПЛ. В этой встрече в ворота «Факела» было назначено три пенальти.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-26-glava-sudeyskogo-komiteta-rfs-zhdem-konkretnykh-zaprosov-ot-fakela-sudi-oshibayutsya-i-v-ikh-polzu
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
0
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