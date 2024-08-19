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Судейство

Сегодня, 14:46

Каманцев: «Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с заявлением спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно. В большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом, и со спортивным директором. Надеюсь, что, несмотря на такую эмоциональную реакцию, мы сможем сохранить рабочее взаимодействие», — сказал Каманцев «СЭ».

Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
Павел Каманцев
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