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Судейство

Сегодня, 13:20

Каманцев ответил на вопрос, возможно ли попросить не назначать Карасева на матчи «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о том, возможно ли попросить не назначать арбитра Сергея Карасева на матчи «Динамо».

«Невозможно попросить (чтобы арбитра не ставили на матч клуба, — прим. «СЭ»). Это как ситуация, про которую писали, что «Реал» якобы хочет, другая команда не хочет. Это невозможно. Тогда весь чемпионат превратится в ад, потому что одна команда скажет: «Не хотим одного», другая — другого, третья — третьего», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее Каманцев объяснил критику Карасева со стороны «Динамо».

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РПЛ
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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