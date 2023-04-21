Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:07

Каманцев ответил президенту «Урала» Иванову насчет встречи судей со «Спартаком»

Telegram Дзен

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил президенту «Урала» Григорию Иванову по поводу встречи «Спартака» с судьями.

«Любой желающий клуб может в открытом формате встретиться с судейским департаментом. У нас нет никакой реакции на слова Григория Иванова, что встречи с судьями — не в рамках приличия. У Григория Викторовича есть его мнение — он его высказал. Мы будем выполнять свою работу, исходя из того, как мы считаем нужным. Если мы говорим об открытости, то ее нужно обсуждать. Вы можете видеть, что в российском футболе никто не кричит о предвзятом судействе, что кто-то и кого-то «убивает». Все говорят об ошибках: да, страшных, неприятных и непонятных. Но этот путь мы преодолели в том числе путем открытости. Открытость будет и дальше. Если команда хочет пообщаться — у игроков и тренеров есть вопросы — мы можем встретиться и поговорить», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

11 апреля состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5076085-kamancev-v-rossijskom-futbole-ne-krichat-o-predvzyatom-sudejstve-ili-chto-kogo-to-ubivayut.html
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Павел Каманцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гришин: «Когда Акинфеев закончит играть, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп»

Радимов считает, что Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб