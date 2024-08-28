Каманцев ответил Рыскину на слова об обращениях в ЭСК ради смеха

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина об обращениях в ЭСК.

— Представители «Ростова» сказали, что формулировки ЭСК вызывают смех.

— Как юрист с большим стажем скажу, что если человеку, который не погружен в юридические тонкости, дать почитать оригиналы приговоров судов по уголовным делам или формулировки некоторых арбитражных решений, то у них может пойти кровь из глаз.

Но ничего не поделаешь — есть профессиональный язык, который подразумевает использование конкретных терминов и формулировок. В судействе мы неоднократно думали о том, чтобы описывать решения более живым языком, но мы не можем отменить критериальный подход. Если мы начнем описывать все литературно, то возникнут вопросы уже у судей. В решении ЭСК почти всегда используются формулировки из правил игры, поменять их мы не можем. Поэтому мы применяем видео, чтобы быть более наглядными и понятными.

Да, всегда есть место для улучшения и мы будем стремиться быть более понятными, но глобально мы не можем отказаться от того языка, который есть в правилах игры, — сказал «СЭ» Каманцев.

После 6 матчей «Ростов» с 8 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России.