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Сегодня, 15:45

Каманцев ответил Рыскину на слова об обращениях в ЭСК ради смеха

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина об обращениях в ЭСК.

— Представители «Ростова» сказали, что формулировки ЭСК вызывают смех.

— Как юрист с большим стажем скажу, что если человеку, который не погружен в юридические тонкости, дать почитать оригиналы приговоров судов по уголовным делам или формулировки некоторых арбитражных решений, то у них может пойти кровь из глаз.

Но ничего не поделаешь — есть профессиональный язык, который подразумевает использование конкретных терминов и формулировок. В судействе мы неоднократно думали о том, чтобы описывать решения более живым языком, но мы не можем отменить критериальный подход. Если мы начнем описывать все литературно, то возникнут вопросы уже у судей. В решении ЭСК почти всегда используются формулировки из правил игры, поменять их мы не можем. Поэтому мы применяем видео, чтобы быть более наглядными и понятными.

Да, всегда есть место для улучшения и мы будем стремиться быть более понятными, но глобально мы не можем отказаться от того языка, который есть в правилах игры, — сказал «СЭ» Каманцев.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

После 6 матчей «Ростов» с 8 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

РПЛ
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ФК Ростов
Алексей Рыскин
Павел Каманцев
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