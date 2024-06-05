Каманцев: «Мажич может сказать, что человек для него закончился»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о стиле работы руководителя департамента Милорада Мажича.

«Самое жесткое от Мажича? Такое он не делает. Он может просто сказать: «Этот человек для меня закончился». Он не вызывает и не полоскает. У него другой стиль. Например, однажды одному нашему молодому судье он сказал: «Если я тебя критикую, значит, я в тебе заинтересован. Если я тебе не пишу — у тебя проблемы, ты не в фокусе внимания». Мажич очень хороший психолог. И плюс ко всему у него нет связей внутри России, которые бы его ограничивали при принятии решений», — сказал Каманцев «СЭ».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.