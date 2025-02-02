Каманцев подтвердил завершение карьеры арбитра Турбина

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о карьеры арбитра Евгения Турбина.

— Евгений написал заявление по собственному желанию. Оно было рассмотрено судейским комитетом. Было принято соотвествующие решение.

— Речи о завершении карьеры не идет?

— Почему? Он написал заявление о завершении карьеры, судейский комитет его рассмотрел. В соотвествии с действующей нормативной базой, решения судейского комитета достаточно для исключения его из списков, поскольку он написал по собственному желанию.

Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года, а с 24 сентября того же года больше не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР).