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Судейство

Сегодня, 11:59

Каманцев подтвердил завершение карьеры арбитра Турбина

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о карьеры арбитра Евгения Турбина.

— Евгений написал заявление по собственному желанию. Оно было рассмотрено судейским комитетом. Было принято соотвествующие решение.

— Речи о завершении карьеры не идет?

— Почему? Он написал заявление о завершении карьеры, судейский комитет его рассмотрел. В соотвествии с действующей нормативной базой, решения судейского комитета достаточно для исключения его из списков, поскольку он написал по собственному желанию.

Евгений Турбин. Судья Турбин не уволился, а завершил карьеру

Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года, а с 24 сентября того же года больше не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР).

Евгений Турбин
Павел Каманцев
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