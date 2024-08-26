Каманцев о неназначенном пенальти за фол Ньямси в матче с «Ростовом»: «Все считают, что это ошибка арбитра»

Руководитель ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче «Локомотива» против «Ростова» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

Во втором тайме арбитр матча Владимир Москалев не назначил одиннадцатиметровый после единоборства защитника железнодорожников Жерзино Ньямси и игрока «Ростова» Егора Осипенко в штрафной площади «Локомотива».

«Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир (Москалев) не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР. Понятно, что данное нарушение случилось уже после удара игрока «Ростова» по воротам, но это все равно считается нарушением, потому как фол был жестким», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».