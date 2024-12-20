Каманцев прокомментировал информацию о том, что он сообщил Федорищеву о взятках в российском футболе

Руководитель судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе.

— Вопрос по скандалу вокруг «Крыльев Советов». Была публикация в телеграм-канале Baza о том, что Каманцев рассказал про практики взяток в российском футболе.

— Есть определенное искажение слов. Детали встречи с губернатором [Федорищевым] рассказать не могу, идет доследственная проверка. Когда все будет завершено, мы узнаем всю истину. Мы на протяжении пяти лет проводим проверки матчей и судей. За это время многие заканчивали свою карьеру по разным причинам. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами.

— Вы говорили о практике взяток в российском футболе Губернатору Самарской области?

— В таком ключе вопрос не обсуждался, — сказал Каманцев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.