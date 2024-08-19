Каманцев: «Призываем футбольное сообщество к соблюдению этики»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» оценил высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Что касается высказываний субъектов футбола в отношении конкретных людей и клубов, мы призываем все футбольное сообщество к соблюдению этики. Если есть какие-то факты и обстоятельства, то их нужно передать в департамент защиты игры РФС, департамент судейства. Мы открыты и готовы исследовать любую информацию. За все время моей работы в РФС не было эпизода, когда бы к нам поступил сигнал и мы бы отмахнулись от него. Мне кажется, что публичные комментарии в духе «мы же знаем, что в таком-то матче что-то было нечисто» без предъявления любых объективных доказательств бросают тень на весь наш футбол, в том числе на клубы», — сказал Каманцев «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.