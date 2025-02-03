Каманцев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев поделился мнением о переизбрании Александра Дюкова главой организации.

«Александр Валерьевич проделал огромную работу. Выборы были безальтернативными, потому что все понимали, что так же эффективно построить работу будет сложно. Уверен, под его руководством российский футбол и дальше продолжит свое развитие», — цитирует Каманцева ТАСС.

57-летний функционер был переизбран на пост президента РФС в воскресенье, 2 февраля. На внеочередной конференции Российского футбольного союза кандидатуру Дюкова поддержали все 77 организаций-членов РФС.