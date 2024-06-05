Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:30

Каманцев — о работе Карасева в Саудовской Аравии: «Судьям нужно освежать голову»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» объяснил, для чего арбитру Сергею Карасеву нужно было работать на матчах в Саудовской Аравии.

«Карасев уехал в Саудовскую Аравию в день тура РПЛ? Судьям нужно освежать голову, менять обстановку. Мажич, как психолог, понимает, когда арбитр нужен здесь, а когда ему нужно сменить обстановку. Понимаю, что Карасева хорошо бы назначать каждый день — но мы так действовать не можем. Вы видите, что за последние 3 года он находится в лучшей форме, работает очень круто. А на это влияет комплекс факторов», — сказал Каманцев «СЭ».

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

РПЛ
Милорад Мажич
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
1
0
Читайте также
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
«Флорида» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

На ПМЭФ-2024 презентовали художественный фильм о Федоре Черенкове

Масалитин предположил, что послужило поводом к увольнению Федотова из ЦСКА