Каманцев — о работе Карасева в Саудовской Аравии: «Судьям нужно освежать голову»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» объяснил, для чего арбитру Сергею Карасеву нужно было работать на матчах в Саудовской Аравии.

«Карасев уехал в Саудовскую Аравию в день тура РПЛ? Судьям нужно освежать голову, менять обстановку. Мажич, как психолог, понимает, когда арбитр нужен здесь, а когда ему нужно сменить обстановку. Понимаю, что Карасева хорошо бы назначать каждый день — но мы так действовать не можем. Вы видите, что за последние 3 года он находится в лучшей форме, работает очень круто. А на это влияет комплекс факторов», — сказал Каманцев «СЭ».

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.