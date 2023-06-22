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Сегодня, 14:29

Каманцев — о выборе в Исполком: «Глобальных изменений не требуются, есть необходимость точечной доработки»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», с какими идеями идет в состав Исполкома РФС.

«Никакой новой идеи у нас нет. У нас есть старая программа, которую еще глобально мы не до конца выполнили. Сейчас у нас идет работа над ошибками, есть определенный анализ прошедшего сезона, где мы не доработали с арбитрами, с методиками обучения. Будем ее улучшать. Глобальных изменений у нас не требуются, есть необходимость точечной доработки определенных моментов: ВАР в ФНЛ, создание подлиги во Втором дивизионе, создание списка, контроль за ним. Но это не самые глобальные изменения. Самые глобальные изменения мы прошли. Нам надо внимательно отслеживать их эффект и точечно улучшать их направления», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее стало известно, что Александр Алаев, Наиль Измайлов, Борис Ротенберг, Ахмед Айдамиров, Николай Голубев, Александр Старцев, Эдуард Малый вошли в состав Исполкома РФС единым списком.

Павел Каманцев
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