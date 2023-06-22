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Сегодня, 20:08

Каманцев рассказал, что девушки-арбитры могут чаще привлекаться к работе в мужских матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Департамента судейства РФС Павел Каманцев сказал, что девушки-арбитры могут чаще привлекаться к работе в мужских матчах.

«У нас есть девушки-арбитры — Курочкина и Опейкина. Они работают на мужских соревнованиях. Мы будем чаще их привлекать, если они будут качественно работать. Искусственно это делать нельзя. Мы все-таки ориентируемся на качественное обслуживание соревнований», — приводит слова Каманцева Metaratings.ru.

Екатерина Курочкина работала в качестве ассистента арбитра на ВАР в 11-ти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamancev-my-budem-chashe-ikh-privlekat-devushek-arbitrov-esli-oni-budut-kachestvenno-rabotat-260671/
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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