Каманцев — о нарушении Сперцяна на Роше: «Плохо, что судьи пропустили этот фол»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» оценил работу судейской бригады Владимира Москалева в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1).

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча. Армейцы попросили разобрать эпизод на 40-й минуте встречи с неудалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за серьезное нарушение правил на защитнике Виллиане Роше.

«Плохо, что пропустили этот фол в целом. С позиции Москалева его увидеть было во всей полноте сложно. Когда возникают последствия, всем хочется красную, вмешательства и прочего. Но этот фол мог закончиться без травмы, мог закончиться с другой травмой. К сожалению, встречаются такие вещи, мы их предсказать не можем и предотвратить тоже. Иногда случается травма. Как и в моменте с Карраскалем... Фол был, наверное, не самый жесткий, но травма случилась и довольно серьезная», — сказал Каманцев «СЭ».

После фола Сперцяна Роша получил травму и был вынужден покинуть поле с помощью медицинской бригады на электрокаре. Футболист может пропустить ближайший матч армейцев против «Пари НН» в FONBET Кубке России.

Главный арбитр матча Владимир Москалев не наказал Сперцяна за нарушение правил на Роше.