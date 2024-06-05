Каманцев: «Мажича судьи обмануть не могут, а меня пытались»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал «СЭ», как его пытались обмануть арбитры.

«Глава департамента Милорад Мажич, как судья, прекрасно понимает арбитров. Я, как юрист, могу понять юристов. Мажича судьи обмануть не могут, а меня пытались. Например, объясняли ошибки и говорили: «Я не видел». Ничего криминального, это жизнь. Когда ты сам в этих ситуациях не был, тебе можно рассказывать сказки. А если ты работал на финале Лиги чемпионов, то обмануть тебя не получится. Опять же, это больше связано с психологией, оценкой игры», — сказал Каманцев «СЭ».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.