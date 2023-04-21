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Судейство

Сегодня, 12:03

Каманцев рассказал, когда арбитр Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», когда арбитр Сергей Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ.

«После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой. Когда ждать его возвращения? Все зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Все зависит от рейтинга. У нас есть определенная система. Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определенное количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей», — сказал Иванов «СЭ».

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Ранее сообщалось, что судья Иванов пропустит не меньше двух игр РПЛ из-за двух ошибок, которые он допустил в матче 22-го тура чемпионата России, где встречались «Спартак» и «Динамо» (3:3).

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Павел Каманцев
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