Каманцев рассказал о ходе проверки матчей «Крыльев Советов»

Судейство
Сегодня, 17:19
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о процессе проверки матчей «Крыльев Советов».
— Как технически проходит проверка?
— Берется поминутный анализ матча, его эпизоды изучаются разными членами судейского комитета. Также эксперты не только оценивают весь матч на ключевые ошибки, но и в целом смотрят работу судей. В конечном итоге выводится баланс решений арбитра в матчах, и выявляем, было ли отклонение.
Если были ключевые ошибки и мелкие фолы с перекосом в одну сторону, то мы составляем несколько мнений экспертов. Ориентировочно в середине декабря завершим проверку.
— Кто входит в состав комиссии?
— Называть имена не буду, чтобы их не беспокоили звонками. Это уважаемые и квалифицированные люди, в том числе зарубежные специалисты.
26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.