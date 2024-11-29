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Судейство

Сегодня, 17:19

Каманцев рассказал о ходе проверки матчей «Крыльев Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о процессе проверки матчей «Крыльев Советов».

— Как технически проходит проверка?

— Берется поминутный анализ матча, его эпизоды изучаются разными членами судейского комитета. Также эксперты не только оценивают весь матч на ключевые ошибки, но и в целом смотрят работу судей. В конечном итоге выводится баланс решений арбитра в матчах, и выявляем, было ли отклонение.

Если были ключевые ошибки и мелкие фолы с перекосом в одну сторону, то мы составляем несколько мнений экспертов. Ориентировочно в середине декабря завершим проверку.

— Кто входит в состав комиссии?

— Называть имена не буду, чтобы их не беспокоили звонками. Это уважаемые и квалифицированные люди, в том числе зарубежные специалисты.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
Павел Каманцев
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