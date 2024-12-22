Каманцев: «Знаем, что судьи берут деньги»

Глава судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев ответил на вопрос о продолжении работы арбитров, которые были уличены во взятках.

«Берут ли судьи взятки? У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да. Объясняется просто — арбитры взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Хачатурянцем (бывший глава судейского комитета и экс-президент РПЛ — Прим. «СЭ») сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию.

В истории с «Чайкой» арбитры помимо обычной оплаты получали еще бонусы. Что важно для меня — до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. То, что они получили деньги и не вернули их — это проблема. Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Кто из них сейчас в РПЛ? Шафеев и Сафьян. Но, насколько знаю, деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он отметил, что в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.