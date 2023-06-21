Каманцев рассказал о завершении процесса сертификации офсайдных линий

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что китайская компания, которая предоставит организации систему для демонстрации офсайдных линий, завершила сертификацию в ФИФА.

«Наш китайский партнер завершил сертификацию в ФИФА. В ближайшее время мы приступим к финальной стадии реализации данного проекта. Завезем оборудование, установим дополнительные статические камеры на стадионах и приступим к работе», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

РБК сообщал, что китайской компанией, которая сотрудничает с РФС и предоставит технологию офсайдных линий, является Rigour Tech.