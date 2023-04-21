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Сегодня, 14:32

Каманцев рассказал об условиях возвращения в РПЛ судьи Кукуляка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк, назначенный на матч Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и ульяновской «Волгой», сможет вновь получать назначения на игры РПЛ, если будет хорошо работать.

«Кукуляк судит в Хабаровске, будет хорошо судить — будет работать в РПЛ. Никаких отстранений по нему не было. Была низкая оценка, пропускал матчи. Как он себя чувствует? В Хабаровске узнаем, как он себя чувствует. Он говорит, что чувствует себя хорошо, посмотрим», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче «Зенит» — «Динамо». Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Источник: https://tass.ru/sport/17578731
Футбол
Первая лига
РПЛ
Евгений Кукуляк
Павел Каманцев
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