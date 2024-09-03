Каманцев: «Решения экспертов ЭСК не делаются открытыми, чтобы на них не оказывалось давление»

Судейство
Сегодня, 16:07
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК.
«Почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК? Чтобы не оказывалось давление на экспертов. У нас есть определенные условия работы с экспертами. Когда мы приглашали нынешних членов ЭСК, у нас был согласован такой формат. Наиболее активным был Гаджи Муслимович из махачкалинского «Динамо». Валерий Карпин вопросов не задавал. Он слушал и принимал ответы. Я был большой фанат Карпина-игрока, но я не следил, отключался он от встречи сегодня или», — сказал Каманцев.
3 сентября состоялась встреча представитлей клубов РПЛ с главой судейского департамента РФС Милорадом Мажичем. В 2018 году специалист обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.