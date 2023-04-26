Каманцев: «У всех клубов есть мой телефон, они всегда могут позвонить»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему решил лично принять участие в общем собрании клубов.

«Планировал, что приму участие в общем собрании по видеосвязи, но, учитывая общий уровень напряжения, решил поучаствовать лично. Вообще же, у всех клубов есть мой телефон, они всегда могут позвонить. Мы регулярно общаемся с теми, кто проиграл, они бывают недовольны судейством», — приводит «РБ Спорт» слова Каманцева.

Ранее глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева, который объявил об отставке из-за необъективного судейства в чемпионате России.