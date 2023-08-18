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Судейство

Сегодня, 13:58

Каманцев считает, что Будогосский внес большой вклад в развитие российского судейства

Алина Савинова
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев оценил вклад бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского в развитие отечественного судейства.

«Много его воспитанников было. Я, к сожалению, не так долго был знаком с Андреем Дмитриевичем, но можно сказать, что это главный человек, который пытался и старался систематизировать наш футбол. Он внес большой вклад в развитие российского судейства, утрата невосполнимая. К сожалению, в последнее время он довольно серьезно болел. Как могли, старались поднять ему настроение и улучшать судейство. При общении он говорил, что в принципе доволен [судейством], хотя он всегда был критичным человеком, с довольно жестким юмором. Счастлив, что был с ним знаком, хотя и непродолжительный период. Можно говорить, что от нас ушел большой человек», — приводит ТАСС слова Каманцева.

16 августа стало известно, что Будогосский ушел из жизни в возрасте 73 лет. Он почти 20 лет работал в РФС в разных должностях. С октября 2016 по апрель 2018 года Будогосский занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования.

Источник: https://tass.ru/sport/18537085
Футбол
РФС
Андрей Будогосский
Павел Каманцев
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