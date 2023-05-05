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Сегодня, 20:34

Каманцев считает, что РПЛ называют пенальти-лигой не из-за судей

Алина Савинова
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, как относится к тому, что РПЛ называют пенальти-лигой.

«Это определяется соотношением уровня нападающих и защитников. Значит, нападающие умнее, хитрее и прочее. Я бы видел в этом проблему, если бы у нас большинство пенальти назначались несправедливо и мы бы признавали, что они неверно назначены. Да, иногда пенальти ставятся неверно, но по большей части они назначаются абсолютно безошибочно и являются бесспорными. Если есть нарушения, мы же должны их отмечать. Мы же не можем сказать: «В этом туре уже было шесть пенальти, мы не хотим, чтобы это было медийно, поэтому больше пенальти не назначаем». Потом выходит Безбородов и говорит, что сегодня пенальти не будет ни в одну сторону», — приводит «РБ Спорт» слова Каманцева.

В 24 туре чемпионата России был установлен рекорд по количеству пенальти за тур. Пенальти в исполнении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (4:3) стал 10-м в 24-м туре РПЛ текущего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-kamantsev-rpl-nazy-vayut-penal-ti-ligoj-ne-iz-za-sudej-arbitry-prosto-fiksiruyut-dejstvitel-nost/
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РПЛ
Павел Каманцев
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