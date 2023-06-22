Каманцев считает, что у международных организаций есть потребность привлекать топовых российских судей

Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможностях работы российских арбитрах на международных соревнованиях.

«Думаю, у международных организаций есть потребность привлекать топовых российских судей — Карасева, Левникова и остальных. Это вопрос политики. Для наших арбитров это тоже важный опыт. Это другой уровень и иная специфика работы», — приводит слова Каманцева Metaratings.ru.

Бригада российского арбитра Кирилла Левникова отработала на матчах первого чемпионата ЦАФА, а также судила решающий матч турнира между сборными Ирана и Узбекистана (1:0).