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Судейство

Сегодня, 10:59

Каманцев считает неплохим средний уровень судейства в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава департамента судейства Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе арбитров по ходу сезона-2022/23.

«Существенный минус в этом сезоне — мы проводили не совсем четко все важные матчи. Средний уровень был неплохой, но в самых важных играх у нас были ошибки и сложные решения. Но в финале Кубка России Владислав отработал так, как должны работать лучшие арбитры на важных матчах. Обсуждать в плане судейства особо нечего», — сказал Каманцев «СЭ».

Спартаковцы предъявляют претензии Виталию Мешкову. Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5) в суперфинале FONBET Кубка России. Победителем чемпионата России стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

рмейцы сыграют с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
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