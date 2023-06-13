Каманцев считает неплохим средний уровень судейства в РПЛ

Глава департамента судейства Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе арбитров по ходу сезона-2022/23.

«Существенный минус в этом сезоне — мы проводили не совсем четко все важные матчи. Средний уровень был неплохой, но в самых важных играх у нас были ошибки и сложные решения. Но в финале Кубка России Владислав отработал так, как должны работать лучшие арбитры на важных матчах. Обсуждать в плане судейства особо нечего», — сказал Каманцев «СЭ».

ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5) в суперфинале FONBET Кубка России. Победителем чемпионата России стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

рмейцы сыграют с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.