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Судейство

Сегодня, 17:30

Каманцев сообщил, что долг «Крыльев» мог сформироваться примерно за 2 года

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о проверке матчей «Крыльев Советов», связанной с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Сотрудника назвать не могу, в том числе чтобы не помешать следственным действиям. Почему проверяем матчи за два года? Звучала информация, что примерно за это время сформировался долг, — сказал Каманцев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Павел Каманцев
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