В РФС подтвердили, что ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев сообщил, на каком матче заключительного тура РПЛ не будут задействованы ВАР.

«Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в одно время, поэтому мы будем использовать на максимум наш ВАР-центр, а также две передвижные станции, что позволит обеспечить работу ВАР на рекордных семи матчах одновременно. Единственной игрой, где ВАР не будет использован, станет встреча «Рубин» — «Сочи», — цитирует Каманцева пресс-служба РФС.

Матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 25 мая и начнутся в 16.30 мск.

Ранее с тали известны арбитры, назначенные на матчи 30-го тура чемпионата России.

Перед 30-м туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. Следом идет «Краснодар» с 53 очками.