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Судейство

Сегодня, 11:15

В РФС подтвердили, что ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев сообщил, на каком матче заключительного тура РПЛ не будут задействованы ВАР.

«Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в одно время, поэтому мы будем использовать на максимум наш ВАР-центр, а также две передвижные станции, что позволит обеспечить работу ВАР на рекордных семи матчах одновременно. Единственной игрой, где ВАР не будет использован, станет встреча «Рубин» — «Сочи», — цитирует Каманцева пресс-служба РФС.

Матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 25 мая и начнутся в 16.30 мск.

Ранее стали известны арбитры, назначенные на матчи 30-го тура чемпионата России.

Перед 30-м туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. Следом идет «Краснодар» с 53 очками.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Павел Каманцев
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