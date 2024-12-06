Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:14

Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе

Сергей Разин
корреспондент
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал самарскому губернатору Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям, сообщает Baza.

По сведениям источника, Федорищев сообщил об этом в своем заявлении в полицию. Губернатор Самарской области заявил, что во время встречи с руководством «Крыльев Советов» приглашенный туда Каманцев рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям.

Судья Алексей Матюнин перед началом матча &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo; (4:1) 24&nbsp;апреля 2022 года. У губернатора Федорищева вопросы по двум матчам «Крыльев». Вспоминаем, кто и как их судил

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Источник: Baza
15
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
Читайте также
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Лоза: «Как только вы уберете большие деньги из футбола, наведется порядок»
У губернатора Федорищева вопросы по двум матчам «Крыльев». Вспоминаем, кто и как их судил
Федорищев написал письмо в РПЛ по поводу двух матчей «Крыльев Советов» с командами Юрана
Экс-глава Самарской области Азаров: «На месте Федорищева поступил бы так же»
Федорищев и Дегтярев обсудили вопросы развития хоккея и бадминтона на заседании Госсовета
Пивоваров: «Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование»
Сегодня
Вчера
Неделя