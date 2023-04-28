Каманцев: «Судейство будет обсуждаться всегда. И всегда будут недовольные»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об увеличении судейских скандалов в СМИ.

«Не думаю, что прошлой весной было меньше разговоров. В конце сезона совершенно другой футбол — обостряются соперничество за выживание и борьба за медали, в матчах большое количество столкновений. В некоторых встречах команды больше борются, чем играют. Такие матчи тяжело судить, а арбитры принимают большое количество ключевых решений. Например, в игре «Торпедо» — «Спартак» у Павла Шадыханова было две ключевых ошибки, которые он исправил после вмешательства ВАР. Но при этом у него в принципе было много ключевых решений. Поймите, судейство будет обсуждаться всегда. И всегда будут недовольные. С трудом представляю ситуацию, при которой команда вылетает в первую лигу и говорит: «Это наша недоработка, мы не так сформировали тренерский штаб, подобрали не тех игроков, а вот к судьям у нас никаких вопросов», — сказал Каманцев «СЭ».