Каманцев: «Телевизионные пенальти — это всемирная проблема»

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о проблемах судейства.

«Огромная проблема связана с телевизионными пенальти (одиннадцатиметровый, назначенный после просмотра видео) — сильное или слабое касание, — приводит Sport24 слова Каманцева. — Это всемирная проблема. Люди говорят: «Давайте не будем назначать мелочевку». Но когда она происходит против себя, тебе присылают на ЭСК семь моментов. Дискуссии, когда цена каждого очка высока, будут и есть. Это восприятие футбола: вам может нравиться такой пенальти, а мне — нет. Половина нейтральных болельщиков в таких эпизодах могут разделиться 50 на 50».

В матчах 24-го тура РПЛ назначили девять пенальти — это повторение рекорда лиги.