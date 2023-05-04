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Судейство

Сегодня, 20:24

Каманцев встретился с Карпиным в Ростове

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», сегодня Павел Каманцев встретился с тренерским штабом и футболистами «Ростова» на их базе. Глава департамента судейства ответил на вопросы, связанные с работой арбитров, дал пояснения по трактовкам правил и отметил имеющиеся в судейском корпусе проблемы.

Встреча прошла в рамках обязательного семинара по правилам игры для клубов перед прохождением процедуры лицензирования на будущий сезон. Он должен был состояться еще 26 апреля, но был перенесен из-за общего собрания клубов. В семинаре принимал участие и менеджер судей РПЛ Николай Иванов.

Напомним, что на встречу с командой в Ростов Каманцева пригласил Валерий Карпин в интервью «СЭ».

Павел Каманцев. «Если РФС примет решение о моей ротации — восприму его с уважением». Интервью Каманцева
Валерий Карпин
ФК Ростов
Павел Каманцев
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