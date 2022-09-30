Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев после победы «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России ответил на вопрос корреспондента «СЭ» по поводу рейтинга российских судей.

— Публикация рейтинга судей? Мы опубликовали рейтинг судей. Мы же сказали вам лучшую пятерку тех, кто получил премии. Все эти расклады есть. После каждого тура публиковать мы не видим смысла, поскольку это оказывает дополнительное давление на судей, которые в начале сезона могут быть в низу и это может из придавливать, что они некачественно работают, но это никакого смысла не имеет. То, что ЭСК дает оценку моментов, которые публично значимые, думаю, общественности этого должно быть достаточно. Кто в рейтинге 5 или 6, думаю, в этом нет большой новости. Может, по завершении этой части чемпионата мы опубликуем зимний некий итог подводящий для середины турнира. Может, в этом есть смысл.

— Вы говорите, что не стоит публиковать после каждого тура. Может, турнирную таблицу тоже не стоит публиковать? Если судьи не работают под давлением, как они могут становиться лучше?

— Вопрос правильного давления, который есть с проведением чемпионата. Зачем создавать дополнительное? Если мы устраиваем чемпионат по судейству, безусловно, надо публиковать всю статистику, давать интервью и прочее. Мы должны всё-таки концентрироваться на игре. Всегда говорят, что самый лучший судья тот, кого не было заметно на поле. Мы стараемся сделать именно так. Но если есть запрос на объяснение моментов, мы всегда открыты, стараемся объяснить. Но делать из судейство шоу, которое будет притягивать, это никому неинтересно. Это мое убеждение.