Каманцев — о коррупционном скандале: «Проверка завершена. Анализ предоставим органам на следующей неделе»

Руководитель судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев рассказал о ходе проверки по делу о коррупционном скандале в российском судействе.

— В какие сроки планируется завершить проверку?

— Сама проверка завершена. Мы занимаемся обобщением ее результатов. Анализ предоставим правоохранительным органам на следующей неделе, в среду-четверг.

— По тому, как продвигается расследование, у вас сформировалась общая картина? К чему это приведет, будет ли уголовное дело?

— Я в контакте с правоохранительными органами. У Вячеслава Федорищева (главы Самарской области. — Прим. «СЭ») были основания поднять этот вопрос. Публично или не публично — его дело. Основания разобраться в клубе были. Приведет ли ситуация к процессуальным решениям, говорить преждевременно. Ситуация сложная. Основания для проверки были.

— Какие?

— К сожалению, более конкретно сказать не могу. Вы же спросили, куда движется расследование. Разумные основания сомневаться в этой ситуации и проверять ее были. Не хотим помешать работе правоохранительных органов. Поэтому сейчас не можем прокомментировать детали. Проявите терпение.

— Александр Валерьевич [Дюков], вы понимаете, о чем говорит Каманцев?

— Я понял.

— О каких основаниях вы говорите? — вопрос Каманцеву.

— Источники губернатора являются достаточно достоверными. Сегодня конкретики не будет. Информация из источника была достойна того, чтобы в ней разобраться. Подробности узнаете по завершении проверки.