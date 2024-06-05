Каманцев: «С приходом Мажича мне стало комфортнее работать. Все-таки я не судья»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе с руководителем департамента Милорадом Мажичем.

«С приходом Мажича мне стало комфортнее работать. Все-таки я не судья и занимаюсь организационными вопросами. Когда у тебя есть человек с экспертизой такого уровня, конечно, ты можешь сделать больше. Мажич — жесткий и тяжелый, в хорошем смысле, человек в работе. У него есть желание сделать все быстро и четко, мне нравится такой стиль. Приятно видеть результат его работы», — сказал Каманцев «СЭ».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.