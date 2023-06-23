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Сегодня, 16:28

Каманцев заявил, что некоторым судьям РПЛ нужно улучшить физическую форму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что департамент судейства РФС сосредоточен на работе на внутренних соревнованиях для исправления ряда проблем, среди которых физическая форма арбитров РПЛ.

«Назначения на международные соревнования — это не основной фокус внимания. У нас фокус на исправление ситуации в РПЛ, у нас есть ряд недоработок, которые существуют, мы их для себя определили по итогам сезона. Сейчас у нас фокус на том, чтобы поправить качество в тех моментах, которые у нас есть. Это легковесные пенальти, не совсем качественные переговоры, когда не изменяются решения, и прочее. Физическую форму нужно подтянуть для ряда арбитров для более интенсивного футбола. Это наш фокус. То есть международные матчи для нас не являются приоритетом. Может, помимо Кирилла Левникова, в этом году кто-то и будет работать на международном уровне, но для нас это не важнейший приоритет. Мы сфокусированы на внутренних соревнованиях. В качестве развития судей важно использование их на международных матчах, но в первую очередь — наши соревнования. Приглашения на международные матчи от нас не зависят, поэтому мы весь фокус направляем на то, чтобы добиться результата», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В июне российский арбитр Кирилл Левников обслужил два матча чемпионата Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА), среди которых был финал турнира между сборными Узбекистана и Ирана (0:1). Его помощниками были Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

Источник: https://tass.ru/sport/18097957
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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