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Судейство

Сегодня, 21:13

Каманцев заявил, что судьи РПЛ в будущем будут объяснять ошибки после игр

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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, что в будущем российские судьи будут объяснять свои ошибки после игр.

— Можно ли в России применить практику, когда судьи после игры объясняют природу своих ошибок?

— Мы изучали подобные практики и вообще разные медиаактивности судей. Общались с другими лигами, в том числе с австралийской, нидерландской. Там подход в том, что это возможно с определенными судьями, в определенных моментах, с разрешением департамента и только для основного вещателя.

К такому формату мы тоже подойдем через какое-то время. Просто эти опыты с медиаактивностью не для весны. Не хотелось бы вгонять судей в дополнительный стресс, чтобы они не принимали из-за этого потенциально неправильные решения. Пока руководство будет брать этот удар на себя, — сказал Каманцев в эфире «Матч Премьер».

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые на 7 очков опережают «Ростов». Третьим с 40 очками идет «Спартак».

Футбол
РФС
Павел Каманцев
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