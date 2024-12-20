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Судейство

Сегодня, 18:30

Каманцев: «Некоторые разговоры мы учитываем при назначениях судей, чтобы не допускать даже гипотетический конфликт интересов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев ответил на вопрос об арбитрах.

— Если абстрагироваться от самарской истории, за период вашей работы в судействе до вас доходили сведения, что кто-то должен судьям деньги?

— Мы всегда должны разделять источники. Если говорить, о том, есть ли такие разговоры в целом — то, безусловно, да. Некоторые мы учитываем при назначениях [судей], чтобы не создавать даже гипотетический конфликт интересов. Это вопрос того, насколько мы доверяем источнику. Сплетни основанием являться не могут. Вы можете помнить, что уже в период нашей работы был матч «Химки» — «Крылья Советов».

Тогда ЭСК установила, что были признаки необъективного судейства с двумя ключевыми ошибками, и арбитр Алексей Матюнин завершил свою карьеру. Также были другие, менее очевидные ситуации, которые случаются, и мы стараемся чистить наши ряды.

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РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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